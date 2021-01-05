各地縣市政府去年底接到大量陳情，反映向蛙蛙文創公司購買醫用口罩後，對方遲未出貨或只收到非醫療級口罩，受害者超過千人，為此時代力量今天召開記者會提出三項訴求，首先，要求行政院消保處專案調查並協助消費者救濟，其次檢調也應介入調查，最後呼籲業者切勿神隱，應積極面對相關協調程序。如果無法依照契約出貨，更應全額退款給消費者。

時代力量立委王婉諭表示，許多消費者從8、9月就下訂蛙蛙文創的口罩，至11月都還沒有收到，11月底蛙蛙文創一度聲明將於12月底出貨或辦理退貨，如今該份聲明已從官網下架，改口宣稱延後到3月才開始辦理退貨，使許多人至今既拿不到口罩，也不確定能否順利退貨。

時代力量立委陳椒華則認為，蛙蛙文創是惡意的，因為9月16日指揮中心就宣布將於9月24日實施國產醫用口罩雙鋼印規定並在此之前並將全面徵收口罩，此項政策可能會導致業者延遲出貨，但9月23日蛙蛙文創收到訂單後，卻仍於9月29日讓消費者匯款，有詐欺之嫌，因此不只消保處應調查，也希望調查局盡速介入調查。

此外由於蛙蛙文創公司自去年下半年起，陸續向各大公司職工福利委員會（如：中華航空、長榮航空、中華電信等等）推銷「醫療級口罩」團購，因此這次受害的消費者有不少屬於同一公司，有位華航的蘇小姐表示，6月華航接到蛙蛙文創來電，一開始有正常出貨，但9月24日起卻以雙鋼印為由拖延出貨，華航受害者約一百人，金額上百萬，長榮約七十位。

行政院消保處消保官王德明指出，截至昨天為止已有1400名消費者申訴，台北市最多，有七百多人，此外由於蛙蛙文創總公司在台北，台北市政府已在11月24日調查，由於蛙蛙文創至今仍未妥適處裡，台北市政府將於1月7日二度調查，台中也將於25日開大型調解會議，希望調解結果能送法院強制執行，台北也將舉行大型調解會，希望受害者能參加，消保官才能予以協助。如果還是不行，將準備團體訴訟，使業者返還金額。

對此時代力量立委邱顯智指出，本案受害者眾，但屬於同一案件，如今在各縣市開調解會，希望行政院消保處出面統合，各地就可以依照一個基準，而非各自為政。對此王德明表示，本案總公司在台北市，所以台北先調查，而台中召開調解會後，各地也可以適用。

衛福部食藥署則指出，醫用口罩屬於醫療器材一環，蛙蛙文創自4月起有取得販賣醫療器材許可，但尚未取得製造醫用口罩許可，只可以製造一般口罩、販賣醫用口罩但不能製造醫用口罩。

王婉諭(時代力量提供)

(中時 )