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配合中央流行疫情指揮中心及臺北市政府防疫專案，北捷呼籲，民眾進入捷運及出入八大類場所，應佩戴口罩，如捷運車站（含售票處、車站大廳等區域）、中山及東區地下街、捷運跳舞區（捷運爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區）、小巨蛋、北投會館、兒童新樂園、貓空纜車等。有發燒、咳嗽等不適症狀者，請在家休息或儘速就醫；至於發燒（體溫大於或等於攝氏38度）旅客，仍將拒絕提供運送服務，以保障自己與他人健康。

(科技)