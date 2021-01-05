安森尼喬雪同時持有WBA、IBF、WBO冠軍腰帶，被稱為世界統一拳王。（美聯社資料照）

WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)本周對英媒《天空體育台》誇口，他現在的狀態非常棒，有自信在兩回合之內擊倒現任統一拳王安森尼喬雪(Anthony Joshua)！「我不認為喬雪有大家吹捧的那麼強。」

泰森福瑞至今未嘗一敗，喬雪則是在2019年6月那場大意失荊州，敗給美國胖哥小路易茲(Andy Ruiz Jr)。喬雪在該年12月的重賽奪回王座，上個月還痛打挑戰者普列夫(Kubrat Pulev)。不過泰森福瑞還是認為喬雪狀態欠佳。

「喬雪有信心問題。他近兩場表現不佳，拳擊最重要就是看哪一方處在最佳狀態。像我就是，我現在銳不可當，我相信自己可以非常迅速地打倒他，甚至是一個或兩個回合之內。」

泰森福瑞感嘆：「大家很少在拳擊場看到頂尖對決，因為冠軍總會挑選對手。像是梅威瑟對決帕奎奧，那時候帕奎奧已經離開巔峰期多年了。」福瑞現年32歲，喬雪31歲，福瑞憂心時間不等人，盼望盡早對決。

這兩位英國拳手的世紀對決尚有一些不確定因素，首先是變種病毒的新冠疫情就爆發在英國。其次是喬雪身後有WBO挑戰者在排隊(喬雪持有WBA、IBF、WBO腰帶)，前任WBC拳王懷德(Deontay Wilder)也還在糾纏福瑞索討重賽。

(中時新聞網)