南韓25歲女星韓韶禧(原譯：韓素希)因臉蛋酷似女神喬妹，而有「小宋慧喬」稱號，出道至今3年，去年才因演出話題夯劇《夫妻的世界》爆紅，被封為「最美小三」，韓韶禧也不時透過社群分享生活點滴，日前貼出了自拍照，卻被發現手機還是8年前的型號，讓人直呼太神奇。

今年26歲的南韓女神韓韶禧，因在《夫妻的世界》中展現演技與美貌，被韓媒封為「2021年受矚目女星」之一，而該檔戲劇早已結束，但韓韶禧聲勢仍如日中天，各大精品、服飾、髮品代言邀約不斷，推測去年一整年她收入可觀，而目前也有確定接演的新作品，就是Netflix新劇《Undercover》，這回韓韶禧更上一層樓，將挑大樑演出女主角。

韓韶禧曬自拍照，被發現手機是iPhone5，是8年前的產品。(取材自韓韶禧 IG)

充滿女人味的韓韶禧，確定接演Netflix新劇《Undercover》，她日前為戲剪去一頭長髮，為了跟粉絲分享新造型，罕見拍了自拍照，畫面中她穿著舒適V領針織衫，露出完美鎖骨與骨感肩線，而及肩黑色中長髮，更凸顯她白皙膚色與精緻五官，但自拍照中最大亮點不是韓韶禧的美貌，而是她用的手機，竟是iPhone 5。

據了解，iPhone 5是2012年9月推出的產品，據今已是8年前，而如今apple公司的手機型號已來到iPhone 12，但女神仍使用著N代以前的手機，甚至螢幕都碎裂了還不捨得換，讓網友嘖嘖稱奇，也解開她社群自拍照總呈現模糊、畫素低的謎團，笑稱「不要這麼省」，但網友也一致認同，無論手機再舊再破、畫素再低，都影響不了韓韶禧的高顏值。

(中時新聞網)