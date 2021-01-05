坊間常見用木頭和玉做出的精美雕刻手工藝品，但用牙齒和蘋果做的「雕刻剪影」您看過嗎？大陸浙江金華一名王姓男子喜歡利用各種材料雕刻創作。一年前他受到粉絲啟發，開始使用蘋果咬出多位藝人剪影，逼真程度令人讚嘆不已。

根據《新京報》報導，藝術創作不受限制擁有許多種形式，大陸這名王姓男子便擅長用牙齒咬蘋果進行雕刻，然後再用剪影的方式呈現，十分逼真。王男表示，自己之所以會開始這種創作方式，起源於一年前，有一名粉絲看到自己用羊骨頭所雕刻的人物作品後，曾打趣留言，「可以跟你朋友說，這是你吃完羊骨頭直接咬出來的。」自己當時感到相當有趣，便開始嘗試這樣的創作方式。

男用蘋果咬出明星剪影 網友驚嘆：真是個人才！(影音/YouTube 澎湃新闻The Paper)

王男說道，自己這一年多來，已經陸續用牙齒在蘋果上雕刻出20多位藝人明星的剪影，包括包括楊冪、王一博和迪麗熱巴等等，「因為牙齒咬得話，相當於有點像盲雕，需要邊咬邊觀察，經常對調整作品，所費時間較長。」

新聞曝光後，許多網友在看過王男作品，紛紛大讚，「人才啊！我要是咬的話，只能剩下蘋果皮了」、「90%靠群眾想像，能咬出人臉很厲害了」、「堪稱名嘴」、「只有想不到，沒有做不到的」、「牙咬比手工雕都厲害啊」、「羨慕這一口好牙」。

(中時新聞網)