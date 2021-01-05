伊朗政府恢復提煉高純度的濃縮鈾，不僅嚴重違反伊朗2015年與列強簽署的核協議，可能也將讓美國總統當選人拜登想帶美國重新加入核協議的目標更難達成。

伊朗政府今天宣布，已在首都德黑蘭以南的福爾多（Fordow）地下核設施展開提煉濃縮鈾的工作，很快就可提煉出首批純度20%的濃縮鈾。此舉嚴重違反伊朗於2015年與法、德、俄羅斯、中國、英國、歐盟等強權簽署的核協議。

美國本來也是核協議簽署國之一，但總統川普於2018年宣布退出，並恢復制裁伊朗，伊朗自2019年起就開始逐步違反協議。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）證實，伊朗已開始在福爾多提煉純度20%的濃縮鈾。

伊朗頂尖核子專家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）去年11月被刺殺身亡，伊朗政府歸咎於以色列。伊朗國會上月通過法案，內容提到諸多回應法克里薩德遇刺的作法，其中就包括提煉高純度濃縮鈾。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）推文表示：「只要相關各方徹底遵守（協議），我們的舉措完全可以收回。」

伊朗政府堅稱，如果美國取消制裁，可以很快再度遵守協議。而將於20日就任總統的拜登也曾表示，「如果伊朗恢復嚴格遵守」協議，美國會重新加入核協議。

拜登的政權移交團隊今天不願對伊朗提煉純度20%濃縮鈾的消息置評。

伊朗政府違反核協議的舉止，讓一些簽署國愈來愈坐立難安，這些國家向來呼籲伊朗行事要負責任。如今伊朗進一步違背協議，可能讓各界試圖挽救核協議的努力難上加難，但對伊朗來說，這可累積與拜登政府談判時討價還價的籌碼。

法新社報導，美國國務院發言人說：「伊朗在福爾多進行提煉純度20%的濃縮鈾，明顯想要進一步以核子進行勒索，這種企圖仍然不會得逞。」

「我們有信心，國際原子能總署將監控並通報任何新的伊朗核子活動。」

「紐約時報」指出，恢復提煉濃縮鈾至純度20%，是伊朗在川普悍然退出2015年伊朗核子協議後一系列升溫舉動最新一起；伊朗核子協議限制伊朗的濃縮鈾標準為4%至5%。

紐時指出，將濃縮鈾純度提升至20%雖仍不足以作核彈，卻是一大突破，因為從目前純度提升至20%這步，遠比從20%提升至能作核彈等級的90%更難，且伊朗最新核設施場址福爾多位於一座深山裡防護精良的革命衛隊基地內，想打擊當地需以美軍最大型的鑽地炸彈反覆轟炸才能奏效，難度極高。

「 華爾街日報」認為，伊朗提升濃縮鈾純度之舉，複雜化美國總統當選人拜登想重返伊朗核協議的盤算；拜登先前表示，只要伊朗遵守核協議條款，美國就會重回核協議。

(中央社)