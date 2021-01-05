國民黨備戰2022縣市長選舉，國民黨籍農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘已積極投入下屆苗栗縣長選舉，5日國民黨苗栗縣黨部開記者會，苗栗縣議會議長、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦強調，「公開歡迎」，並表態自己未來不排除參與黨內初選，期望黨內有志之士，如有意願都能夠表態參選，共同為黨挖掘最好的菁英與人才。

謝福弘受到現任縣長徐耀昌、前縣長傅學鵬、劉政鴻鼓勵下，這1年積極投入下屆縣長的備戰工作。他強調，很多黨內菁英人士都有可能參與下屆縣長選舉，選舉不是一個人的事是大家的事，在公平、公正、公開前提下，樂見黨內精英參與，並尊重黨內初選體制，但不管誰投入，自己會全力以赴，不辜負鄉親所託。

苗栗縣議會議長兼任國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦5日說明，黨內有志之士，如有意願都能夠表態參選，自己未來也不排除宣布參與黨內初選。（何冠嫻攝）

農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘在各界支持下，投入下屆縣長備戰工作，將全力以赴，不辜負鄉親所託。（何冠嫻攝）

鍾東錦表示，苗栗縣長人選部分，國民黨苗栗縣黨部責任重大，應發揮地方民意與中央決策對接功能，提供最完整的資訊與資源，但針對日前媒體批露黨中央對苗栗縣長下屆選戰布局，自己完全不知情，此舉恐將年輕人趕走，不但傷害國民黨更傷害苗栗縣黨部。

鍾東錦說明，自己身為黨部主委，絕對不會置身事外，為拋磚引玉，並回應鄉親與黨內支持，未來也不排除宣布參與黨內初選。

至於球員兼裁判疑慮，鍾東錦強調，「肯定不會」，此刻起要求苗栗縣黨部工作人員，把黨部在18鄉鎮市所召開的各種會議資訊、舉辦活動的訊息，同步傳給參與黨內初選的參選人，以及國民黨籍立委陳超明與徐志榮，並承諾不會介入黨內初選相關工作，將完整發揮苗栗縣黨部的功能，讓黨部這個平台充分為苗栗縣長參選人服務。

鍾東錦指出，國民黨在苗栗縣能夠長期執政，主要是獲得鄉親的認同，為了回報苗栗鄉親的支持，絕對不會「黑箱作業」，要讓每一位有意參選的黨內同志，都能夠得到「公正、公平、公開」的同等待遇，進而選出最佳人選，贏得苗栗縣長選戰，持續為苗栗縣開創美好之願景。

(中時 )