民進黨政府今年開放萊豬進口，但各式台灣豬標章讓人霧煞煞，令消費者仍存有疑慮。桃園市長鄭文燦今(5日)到國小午餐中央廚房了解學校食材狀況時，強調政府推動食材國產化的標示不是只有一張貼紙，外界有這種說法的「很沒水準」，而在場的行政院長蘇貞昌也表示認同。

萊豬開放進口家長憂心學童營養午餐安全，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦與專案小組，今上午視察大溪國小午餐中央廚房了解學校食材狀況。

據《聯合報》報導，鄭文燦致詞時表示，國產化的標示不是只有一張貼紙，背後連結到一個大系統，可以溯源，看見食材來源。隨後蘇貞昌上台致詞時也說，「我們已經完成大系統，剛剛文燦市長『講得好』，這不是一張紙，是連接一個大系統，是所有食材要有3章1Q（CAS、有機、產銷履歷、QR code溯源），表示全台灣數位化，農產品建立完整機制，進而連結到生產者等詳細資料。」

另外，蘇貞昌說，校園營養午餐最重要基礎，就是所有台灣食材建立3章1Q，通路清清楚楚標示是本國豬，所有食材都可溯源，家長透過QRcode知道孩子每一餐吃什麼、是誰生產的；他更向所有家長報告，從元旦起所有中小學營養午餐食材補助金，每一學生從3.5元提升到6元，提供最好的營養午餐。

(中時新聞網)