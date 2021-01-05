民進黨政府近期因為將中天從電視台下架、無視民意強制開放萊豬進口甚至告發反萊豬醫師蘇偉碩等作為備受質疑，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌首當其衝，但新黨籍台北市議員侯漢廷昨天提醒，除了關注到蔡英文、蘇貞昌有眾多悖離民意荒謬言行，更該監督鄭文燦、林佳龍、賴清德等，未來可能要接行政院長及參與大選之人。

侯漢廷指出，現在讓蔡英文蘇貞昌吸仇恨值，然後他們兩人拍拍屁股走人，鄭文燦、林佳龍、賴清德等人未來爽爽接大位？能這麼好過？

侯漢廷詢問鄭文燦對不標萊劑怎麼看？核災地區食品怎麼看？行政院當太上大法官宣告地方自治無效你怎麼看？林佳龍對你台中市長任內制定的反萊豬自治條例失效怎麼看？賴清德對當初擔任台南市長要求地方瘦肉精零檢出現在被政院宣告無效怎麼看？

侯漢廷提醒，這才是下一步的戰略，食安公投只是戰術，未來除了監督蘇貞昌，更不能遺忘賴清德、鄭文燦、林佳龍！

(中時 )