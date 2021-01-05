29歲韓國女模申才恩臉蛋稚氣如少女，身材卻成反比，大長腿、纖細腰身卻有著34E巨乳，「童顏巨乳」讓她人氣飆升，IG已突破200萬粉絲追蹤數。因新冠肺炎在南韓疫情居高不下，申才恩只能乖乖躲在家，但無法抵擋她拍攝性感照片的熱情，如今迎接2021年，申才恩慢了幾天送上「新年賀禮」，把脫光的自己裝進大紙袋，讓粉絲暴動直呼想直接提走。

以「童顏巨乳」聞名並圈粉無數的辣模申才恩，當年因一張腳受傷綁繃帶時，穿比基尼坐輪椅的照片，讓台灣網友為之驚艷，給了身材玲瓏有緻的她取了封號「真人版娜美」，不過申才恩前年11月讓廣大男粉絲心碎了，因為她嫁為人婦，但沒因結婚而放棄寫真工作，連疫情都擋不住她的熱情，持續在社群發送火辣照片，成了IG上的「最辣人妻」。

申才恩準備了新年禮物，是把全裸的自己塞進紙袋中。(取材自申才恩IG)

如今2020年過去，迎來了2021年嶄新的開始，申才恩隔了3天才給粉絲送上遲來的禮物，在IG跟眾人拜年：「新年快樂！這是送給各位的禮物」，只見她脫個精光，接著把自己塞進一個精品名牌大紙袋裡，利用捲曲身體角度，巧妙遮掩三點，可說是春色無邊。

申才恩的新年大禮，三點不露卻巧妙遮住重要部位，但渾圓側乳倒是大方見客，讓粉絲超級滿意，直呼新的一年就心癢癢，狂刷留言「是最棒的交換禮物」、「性感奢侈品」、「想直接帶走」。

(中時新聞網)