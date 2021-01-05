2020年台灣上市櫃新掛牌家數(含櫃轉市)共30家(2019年39家)；集資金額146.8億元(2019年280億元)。2020年台灣上市櫃新掛牌公司以半導體產業最多，共計5家，家數占比17%；集資金額43億，占IPO總集資額29%。至於往年IPO市場熱點之一的生技醫療產業，過去三年皆有6家以上的新上市櫃公司，2020年雖僅有3家新掛牌生技醫療公司，但已通過審議委員會審議的名單中還有5家屬生技醫療產業。顯示生技醫療產業的IPO實力不容小覷。

據PwC Global IPO Watch最近期的統計，2020年第三季全球IPO件數為477件，不但超過2020年上半年度加總的392件，且是近五年同期的新高，顯示IPO市場開始擺脫疫情帶來的負面影響，強勁的成長力道讓市場對2021年的IPO市場充滿期待。

2020年全球經濟因COVID-19重摔一跤，連帶影響全球及台灣的IPO市場表現。所幸治療藥物及疫苗研發工作在2020年下半年取得突破性進展，加上主要經濟體持續採取寬鬆貨幣政策及大規模財政激勵措施，使得市場資金充沛，並帶動全球IPO市場在2020年第三季開始回溫。在2020年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）30家公司當中，以半導體產業最多，共計5家，家數占比17%；集資金額43億，占IPO總集資額29%。受惠於美國與大陸在半導體產業的相互角力，台灣廠商在2020年獲得不錯的轉單效益，加上半導體是台灣發展六大核心戰略產業的重要關鍵之一等因素，半導體產業相對易獲市場資金青睞。

據PwC Global Economy Watch最新預測，2020年全球GDP成長率因COVID-19疫情影響預估為負4.0%，受衝擊程度更甚金融風暴時期，然而，隨著治療方法及疫苗開發續有進展，全球經濟逐漸步上復甦軌道，且由於2020年基期較低，2021年全球GDP成長率預估可達4.7%。此外，國發會在2020年底訂定2021年台灣經濟成長率區間目標為3.8%~4.2%，亦高於2020年的經濟成長率預測值2.54%。

在資本市場方面，全球主要央行維持寬鬆貨幣政策所形成的低利率現象，預期短期內仍會存在，並持續推升資本市場資金浪潮，使得2020年下半年的IPO氣勢，可望延續至2021年上半年。資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長徐聖忠說，台灣IPO市場除了與全球IPO市場同樣受惠於資金充沛的利多效應，也有望在申請公司面及政府政策面獲得正向支持。

從申請公司面來看，雖然部分公司已如期在2020年完成上市櫃掛牌，但也有部分公司因所處產業受COVID-19疫情的衝擊較大，而暫緩原訂於2020年執行的IPO計畫。不過，隨著其所處產業開始復甦，這些公司將有機會在2021年重新啟動IPO計畫，成為2021年台灣IPO市場的一大利多。

(時報資訊)