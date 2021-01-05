晶電(2448)受惠LED需求增溫，今年公司農曆過年生產線不會停，並看好Mini LED將於今年大量銷售，今年營運將比去年大幅成長。晶電與隆達合組富采投控，即將於明天1月6日正式掛牌上市。今年Mini LED將受到關注，億光(2393)等LED股續強。

晶電總經理范進雍4日表示，疫情重創歐美，LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80%以上，過年生產線不會停，加班的情況為2009年以來首見。

LED封裝廠億光去年營收可望較去年成長，展望今年，在不可見光、背光與車用三大產品成長下，營收挑戰雙位數成長。

億光去年第四季接單優於去年同期，全年整體營收可望較去年成長。

展望今年，三大產品線包括不可見光、背光與車用需求增加，帶動2021年營收可望雙位數成長，因高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於去年。

億光今年不可見光主要需求來自新應用領域，包括電源、工控及穿載式、家電與TV等，將成為億光營運最主要的成長動能。

背光方面，Mini LED將有新產品開始出貨，也有筆電、平板、顯示器與車用等應用將陸續出貨；迷你LED產品去年占整體背光源營收比重仍低，今年可望提高至10%。

另外，億光去年車用產品營收占比不到5%，今年車用需求將大幅成長，也首度切入車外頭燈市場，車用營收占比可望成長至接近10%。

晶電與隆達合組富采投控，即將於1月6日正式掛牌上市，不過，晶電公布109年將認列無形資產及其他資產減損合計約39.6億元，對晶電109年每股EPS影響為3.7元，將承認在晶電財報。不會影響即將於6日掛牌之富采的財報，也不會影響換股比率。

晶電將於1月6日下市，與隆達合組的富采投控於同日上市，晶電強調上述資產減損不會影響富采的財報，並看好今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。

展望今年，晶電看好Mini LED於今年大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。總經理范進雍表示，晶電公司於2020年為Mini LED生產預做準備，2021年出貨都是按客戶進度，今年過年，公司生產線將不會停。

(時報資訊)