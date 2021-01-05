IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)2020年營收季季增目標達陣，今年成長續獲法人看旺，續昨（4）日放量直攻漲停後，今（5）日開高勁揚5.25％至210.5元，再創2008年1月初以來13年新高，雖因漲多出現壓回翻黑，但隨後再度向上翻紅續揚，一度站上214.5元。

截至10點半，南電維持逾2.5％漲幅，在ABF載板三雄中表現獨紅。南電股價自去年10月底震盪上攻，2個月來股價已翻倍，三大法人昨日持續偏多操作、合計買超3350張，累計近5個交易日合計買超達1萬1227張。

南電去年12月自結合併營收37.31億元，月增2.15％、年增達23.81％，改寫同期新高、歷史第4高，亦為逾9年高點。帶動第四季合併營收109.86億元，季增4.57％、年增達25.2％，改寫歷史次高。累計全年合併營收385.12億元、年增達23.86％，創歷史第三高。

美系外資指出，受ABF載板產能轉換、PCB需求季節性轉弱影響，南電原預期去年第四季營收將較第三季新高下滑。惟受惠ABF載板順利轉換、主要客戶提高報價以確保取得產能，使第四季營收展望二度調升、可望持平略優於第三季，實際結果符合預期。

投顧法人預期，ABF載板及BT載板估貢獻南電去年營收50％、30％，其中毛利率較高的系統級封裝（SiP）占BT載板約25～30％，在ABF載板需求持穩、BT載板需求增加帶動下，南電去年營收達成季季增目標，看好獲利亦可望同步達陣。

展望後市，南電將持續拓展5G網通及高速運算（HPC）晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等系統級封裝（SiP）BT載板，對車用市場自PCB轉向高密度連接板（HDI）發展，同時布局5奈米晶片載板，盼使高值化產品貢獻比重能進一步提升，帶動整體獲利成長。

由於訂單需求持續暢旺，南電在春節期間仍持續排班生產，並預計再開出ABF載板新產能，續拚今年營運持續成長、並聚焦獲利表現提升。由於春節工作天數較少，法人預期南電首季營收將略受影響，仍持續看好南電今年營運表現。

(時報資訊)