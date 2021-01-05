兩家美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，對於聯發科2021年上半年釋出樂觀預期，外資認為，聯發科將在本季針對晶圓成本的調漲進行漲價，這將有助於聯發科的利潤率提升，惟也點出品牌形象是聯發科長線必須面對的課題，一家美系外資將聯發科目標價由中立調升到加碼，目標價由776元調升到890元，另一家則維持聯發科買進評等、目標價964元。

美系外資表示，根據最近針對5G的追蹤報告顯示，榮耀的回歸，並沒有讓OPPO、vivo以及小米等品牌降低對高通、聯發科的拉貨，反倒是讓這些品牌更加積極、更具攻擊性，此反應對聯發科相對有利。

美系外資也說，聯發科也傳出恐在第一季對客戶進行漲價，已反映晶圓成本的上升，加上台積電取消對於量產7奈米、12奈米晶圓的折扣，預計聯發科將取消類似OPPO、vivo以及小米等大客戶的採購折扣，尤其是天璣700/600的5G SoC和一些4G SoC，另一方面，美系外資預計，聯發科的整體晶片組平均售價將提高約10%，主要是為了抵消晶圓成本上漲5~7%，這將使聯發科第一季利潤率提高，將聯發科評等由中立調升到加碼，目標價由776元調升到890元。

美系外資指出，對聯發科來說，品牌形像是一個需要長期解決的問題，但近期實力卻不足以解決該狀況，舉例來說，OPPO基於高通的5G SoC Snapdragon 865推出了Reno5 Pro+，在Reno5 Pro則採用了聯發科的高端晶片天璣1000+，雙方價格差距約人民幣600元，故2021年對聯發科的形象保持保守看待，需到2023年聯發科進階到3奈米製程會有比較大的機會。

另一家美系外資表示，聯發科去年第四季營收有機會達到財測高標937億元，這主要是由於行動業務的強勁增長，成功抵消新台幣匯價以及智慧家居產品因PMIC(電源管理IC)供應限制造成的發貨延遲，預計聯發科去年第四季毛利率約持平在44%左右，去年第四季單季以及2020年每股獲利落在8.7元、25.3元。

展望今年上半年，美系外資表示，受惠新5G SoC產品、4G產品的市占率增加、WiFi 6在非智慧手機領域的滲透率、物聯網、PMIC(電源管理IC)和ASIC(客製化晶片)等帶動下，將帶動聯發科2021年上半年營收相較去年同期大幅增長，維持聯發科買進評等、目標價964元。

美系外資表示，聯發科預計在今年初推出天璣1000系列的旗艦產品、採用6奈米技術的5G SoC，目標市場約為3000人民幣的智慧手機，瞄準入門5G智慧手機市場，聯發科今年在5G主要瞄準5大面向，首先，聯發科的mmWave(毫米波)將於今年向客戶提供樣品，並在2022年貢獻營收；第二，聯發科滲透到更多的垂直領域，與AMD和NB OEM合作，聯發科的WiFi 6在PC/NB領域將有顯著增長；第三，聯發科透過子公司100%收購九暘，有利其在乙太網路交換器市場發展；最後，聯發科ASIC解決方案從手機擴展其產品，包括服務器、數據中心等企業客戶。

(時報資訊)