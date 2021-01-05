由亞馬遜、「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）以及摩根大通共同創立的健康照護合資企業Haven在成軍3年後，宣布將於2月底解散。

Haven發言人周一證實於2月底中止營運，但未說明原因。共同合資的三大企業將接收Haven員工。

因擔心亞馬遜可能打亂傳統保險與藥品福利業務，Haven當初設立時曾撼動數家大型醫療保健公司股價。

亞馬遜、波克夏與摩根大通設立這家非營利公司，目的在於解決美國這個全球最昂貴醫療保健系統中高額的費用，而最初的重點在於為這三家公司的美國員工提供「透明」的醫療保健服務。

不過，在去年Haven執行長、身兼哈佛外科醫生與作家的Atul Gawande辭去董事長職位後，該合資企業便面臨營運挑戰。

Haven周一表示，這三家公司未來將進行非正式的合作，為解決員工的特定需求量身訂制保健計畫。

Evercore ISI分析師在給客戶的報告中表示，儘管Haven「夭折」了，但亞馬遜插旗醫療保健領域的野心仍然存在。

這家電子商務巨頭去年11月推出網路藥局，在美國配送處方藥。

Evercore分析師表示，即使沒有正式的合資企業，但擁有龐大員工的波克夏和摩根大通，仍可能是亞馬遜醫療照護事業的重要合作夥伴與客戶。

(時報資訊)