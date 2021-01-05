莫少聰舊愛、50歲女星洪欣2009年和小10歲的張丹峰結婚，兩人婚後生下一女，原本家庭生活幸福，前年男方卻爆出和經紀人畢瀅過從甚密，夫妻倆站出否認後，去年又傳婚變，洪欣又二度否認。最近洪欣、張丹峰和密友聚會，對方開心寫下：「晚上和弟弟張丹峰、弟妹洪欣，還有他們可愛的女兒，在一起吃飯」，間接暗示張丹峰和洪欣確實沒離婚。

張丹峰2018年爆出和經紀人畢瀅過份親密，張丹峰第一時間發文駁斥，又稱經紀人已經離職，洪欣則被發現閉口不說話，私下刪掉兩人合照，就連洪欣和前夫所生的18歲兒子張鎬濂也清空微博，張丹峰則澄清照片是之前兩人吵架時刪掉的，卻被拿來大做文章，批評外界做過多聯想。

「上海徐曉峰」分享和洪欣、張丹峰聚餐照片。（圖／翻攝自上海徐曉峰微博）

去年10月洪欣過50歲生日，蔡少芬、陳法蓉都獻上祝賀，洪欣也親自回應感謝，張丹峰轉發寫下：「孩兒她媽，生日快樂！」卻不見洪欣回覆，還有網友打趣虧上回稱呼太太「孩兒她媽」的正是劉愷威，懷疑洪欣夫妻也步入楊冪、劉愷威的後塵，洪欣則曬出一家三口照片，形容是「天倫之樂」打臉離婚傳聞。

「上海徐曉峰」稱呼張丹峰、洪欣為弟弟和弟妹。（圖／翻攝自上海徐曉峰微博）

張丹峰好友、微博用戶「上海徐曉峰」昨分享和張丹峰、洪欣及其女兒一同吃晚飯的照片，他稱呼張丹峰是「弟弟」、洪欣則是「弟妹」，暗指兩人還是夫婦，撇低調離婚八卦，網友回：「峰哥真是人間大天使，幫他們澄清了」、「萬萬沒想到娛樂圈的離婚傳聞在財經圈破了」、「洪欣真漂亮」、「事實證明：財經界混好了是可以混娛樂圈的」。

(中時新聞網)