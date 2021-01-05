元旦連假孕婦羊水破急就醫 淡水警鳴笛開道8公里（淡水警提供／戴上容新北傳真）

「借過、借過，孕婦要生了！」刺耳的警笛聲催促著路上的行人及車輛讓道，原來是懷胎7個多月的孕婦在家中突然羊水破了，請求警方協助開道送醫，員警沿路鳴放警笛及以手勢疏散人、車潮，好讓緊隨後方載送孕婦的車輛能快速通過，8公里的壅塞路程僅花了短短的15分鐘就抵達馬偕醫院，所幸檢查結果母子均安。

淡水警分局中正路派出所警員陳國平表示，3日下午5時許接獲勤指中心通報為民服務案件，到場發現34歲的王姓孕婦表情相當痛苦地按著腹部，身旁的家屬著急地表示王女剛剛在家發現腹中的羊水破了，打算開車到馬偕醫院就醫，由於元旦連續假期，擔心人車眾多延誤就醫，於是拜託員警幫忙開道。陳員研判事況緊急，通知救護車前來恐緩不濟急，於是立即答應請託，騎警用機車沿途開道，由家屬開車跟隨在後，火速且順利地將王女送醫診治。

陳員騎警用機車開道，穿越淡水老街行經中正東路往馬偕醫院飛奔，沿路鳴放警笛警示路上人潮及車輛讓道，駕駛人也都很配合禮讓，行經中正東路與學府路口時甚至下車以手勢指揮停等紅燈的車輛前進，讓載送孕婦的自小客車能快速通過，長達8公里的緊急救援路程，短短15分鐘就抵達醫院，讓王女順利保住懷孕7個多月的小孩。

淡水警分局表示，基於為民服務，在緊急情況下警車可以協助開道護送就醫，因警方沒有專業的救護設備，呼籲民眾如遇緊急救護還是應打119通知救護車，才能得到妥善的照料與保護。

(中時 )