台積電（2330）股價新年正開啟新一輪多頭大進擊，外資券商立刻助陣，看好四大利多提供上檔空間，里昂、瑞信、摩根大通證券同步調高台積電財務預期，推測合理股價最高上看650元，多頭樂觀程度再度超越市場預期。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，基於四大理由：比特幣特殊應用晶片（ASIC）填補iPhone的A14晶片下滑空缺、28奈米製程產能利用率大幅跳升至百分百以上、5奈米製程良率進步、產品組合在產能吃緊環境中進一步優化，看好台積電第一季以美元計價營收將優於預期，與2020年第四季持平，上半年的獲利率更會超越市場預期。

此外，里昂推測，英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，不斷帶給市場驚喜，因而將推測合理股價由600元升至650元，重回外資看台積電最高目標價位置。

瑞信台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）則提出五大觀點，判斷台積電2021年以美元計價營收將會年增一成：一、5G智慧機出貨量將從2.57億支，倍增至2021年的5.28億支，整體智慧機出貨將年增9％、至13.9億支。二、蘋果各硬體產品需求強勁。三、在PC、伺服器、遊戲機領域享有超微（AMD）市占提升好處。四、在家工作商機延伸至2021年上半年。五、無晶圓廠回補庫存，且因晶圓代工產能吃緊，有助鞏固價格。

(工商 )