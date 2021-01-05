媒體報導，台積電將與日本經濟產業省在東京合資設立先進封測廠，台積電對此不予評論。產業研究人員表示，以就近服務客戶考量，台積電比較可能在日本設特殊製程產線。

聯合報報導，日本政府爭取台積電赴日設晶圓廠未果，轉向說服台積電在日本設立後段先進封測廠，雙方將以各出資一半的合作架構，在東京設先進封測廠，這將是台積電在海外設立的第一座先進封測廠。

台積電表示，14日將召開法人說明會，現在適逢緘默期不便回應。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨分析指出，台積電先進封測主要以智慧手機與資料中心等應用為主，客戶有蘋果（Apple）與超微（AMD）等，日本相關需求相當有限，台積電在日本設先進封測廠與實際市場需求有差距。

楊瑞臨表示，日本產業以電源、車用、風電、大型電機電力與影像感測器為主，台積電比較可能配合客戶在日本設特殊製程產線。

分析師王兆立指出，各國近年紛紛將半導體產業視為戰略性產業，台積電為全球晶圓代工龍頭，製程技術居領先地位，必然成為各國爭相拉攏的對象；美國成功爭取台積電前往亞利桑那州設5奈米廠，日本也爭取台積電赴日設廠並不意外。

王兆立說，台積電是否赴日設廠或與日本採取何種方式合作，如何克服日本營運成本高的難題，料將是台積電14日法說會市場關心的新焦點。（編輯：張良知）1100105

(中央社)