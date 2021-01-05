方姓男子在捷運站附近見到一名花美男竟然引發性慾，尾隨花美男上捷運後，利用被害人不注意，直接正面摸被害人下體，嚇得被害人趕忙通報列車人員報警逮捕方男，方男在台北地檢署偵查中坦承犯行，檢察官依性騷擾罪起訴方男，並向法院聲請簡易判決。

這起偷襲小鮮肉的性騷擾案發生在2020年12月29日晚間11時許，25歲的方姓男子在捷運文湖線科技大樓站附近見到長相秀氣的被害人，一時竟然性慾高漲，尾隨被害人進入捷運站，並搭上往動物園方向列車。

不料，方男上車後直接蹭到被害人附近，接著就面對面的伸手摸被害人下體，受到驚嚇的被害人隨即大聲呼喊，列車人員聞訊報警，台北市大安分局員警在捷運六張犁站逮捕方男。

方男到案後坦承自己的摸鳥犯行，並供稱他在捷運站外見到被害人就被其花美男般的外形深深受到吸引，一時性慾高漲，所以故意跟著被害人進站上車，就是為了偷摸。檢察官依性騷擾罪起訴方男並向法院聲請簡易判決。

(中時 )