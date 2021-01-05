大都會隊今（5）日稍早傳出將放棄爭取菅野智之加盟，據大聯盟官網記者海曼（John Hayman）指出，大都會很可能轉而爭取去年美聯「救援王」韓德（Brad Hand）。他在上一個球季結束後，原東家印地安人隊拒絕執行1000萬美元的球團選擇權，並將他放進讓渡名單，結果並沒有被挑走，只好再付100萬元買斷合約並將他釋出。

30歲的韓德去季出賽23場，16次救援機會都沒有失手，戰績2勝1敗1中繼16救援、自責分率2.05，首度奪得美聯「救援王」。投22局有29次三振，未被擊出全壘打，投球內容穩定。他連續參加2017、18、19年三屆大聯盟明星賽，表現有目共睹。

大都會原本的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）去年表現回穩，投25.2局狂飆50K，自責分率僅1.75，但戰績2勝1敗1中繼6救援，救援成功次數並不多，10次救援機會也只成功6次。大都會隊如果能獲得韓德加盟，比賽後段的防線會更加保險，勝利也更有保障。

(中時 )