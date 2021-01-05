台灣彩券除了推出2000元大面額刮刮樂之外，另外四款刮刮樂「2021賺翻天」、「鈔票一把抓」、「拉斯維加斯」及「金喜滿天」等也在5日同日上市，台彩表示，上市的5款刮刮樂100萬元（含）以上獎項545個史上最多。

台彩總經理蔡國基表示，同日上市的4款新穎好玩的刮刮樂，獎金與獎項豐富，相當適合在年終尾牙或親友聚會活動炒熱氣氛。2021年限定款刮刮樂「2021賺翻天」，每張售價500元，共有3個頭獎500萬元，總獎金超過13億元；每張售價300元的「鈔票一把抓」，提供比擬真實抓寶遊戲機台的刺激感，頭獎300萬元共6個；每張售價200元的「拉斯維加斯」，讓無法出國度假狂歡的民眾也能體驗猶如置身Casino的歡樂氣氛，共有6個頭獎200萬元， 超過23萬個1000元；「金喜滿天」每張售價100元，象徵刮出一飛沖天的新氣象，共有5個頭獎50萬元，18萬個500元，適合刮刮樂首購族。

台彩表示，5日上市的5款刮刮樂新品面額、玩法一應俱全，100萬元（含）以上獎項高達545個，是刮刮樂歷年單次發行100萬元（含）以上獎項個數最多的一次，總獎項超過1,158萬個，總獎金逾113億元。

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