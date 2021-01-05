資深綜藝天王吳宗憲主持功力超強，魅力更是無法擋，幽默詼諧深受觀眾喜愛，他日前在私人社群曝光寫書計畫，宣布人生將邁向新的里程碑，也就是斜槓作家身分，預告3月1日將發行三小本套書。吳宗憲主持節目不但是收視保證，也是得獎常勝軍，因此全新2021年度，中天綜合台將為熱情憲迷們推出滿滿Local King，他最夯的3個綜藝節目包括《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》全部集結，從周一至周日，歡笑每一天。

甫獲金鐘獎肯定的《綜藝大熱門》，6日起將於晚間8點在中天綜合台播出，首集主題「外籍網紅比你更愛台」，邀請不同國籍的YouTuber分享在台灣的趣事，其中，人氣網紅泰國代表「娘娘」，也首次公開了他的爆紅秘笈，竟然是罵人。娘娘提及拍片初衷：「就是希望引來酸民攻擊，萬萬沒想到台灣觀眾卻認真討論起內容。」這種逆向思考的模式，也讓一旁的Lulu驚呼不已：「居然有人想要被酸民攻擊。」

YouTuber娘娘在《綜藝大熱門》曝盼引酸民罵紅他。（中天綜合台提供）

娘娘更曝：「經常看到自己的影片，都覺得自己超討人厭。」吳宗憲一聽立馬補刀：「這影片我看過，是《藝妓回憶錄》嘛。」揶揄娘娘的妝畫太白，惹得全場大笑。這些外籍在台的YouTuber個個都是一口超流利中文，甚至連台語也難不倒，其中娘娘和元元，更當場唱起台語經典歌曲〈含淚跳恰恰〉以及電視劇爆紅主題曲〈想見你想見你想見你〉，超標準發音讓現場三位主持人讚嘆不已。

擁有近40萬訂閱粉絲的海恩奶油，則是比台灣人更愛台，直說不想回國了，她直接點出台灣人和香港人的差異，坦言自己在台灣到哪兒都被捧在手心，而台灣處處高服務品質，就是她不想回香港的最大原因：「有時候回香港遇到態度比較好的店員，我們還會懷疑她是不是在裝。」一旁的大家點頭如搗蒜，紛紛表示贊同，一個個超愛台灣。

新年新氣象，吳宗憲熱播三檔歡樂綜藝齊聚中天綜合台36頻道，每周一至周五晚間8點《綜藝大熱門》、晚間10點《小明星大跟班》、每周六晚間6點《綜藝玩很大》，三個願望一次滿足。

(中時 )