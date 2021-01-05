中央流行疫情指揮中心在跨年夜，透過「天網」查獲自主健康管理者違反規定；監察院國家人權委員紀惠容指出，天網確實有人權疑慮。國民黨臉書粉專今天抨擊民進黨政府批評中共忽視人權，卻在國內做出一樣的事情？中華民國距離「獨裁」還有幾步遙？監察院已意識到有可能涉及行政濫權，卻置之不理，現在不調查難道等證據煙滅完了再調查？或等風波過了，就掩蓋真相，完全不調查？

「反送中事件 中共也在用？」國民黨指出，天網是「疫情指揮中心」利用民眾的手機，監控人民的所在位置，「疫情指揮中心」也在跨年期間宣稱首次啟用。據媒體報導，香港政府設置的智慧燈柱內部疑似裝有中國國家安全監控系統「天網」工程零組件，民進黨說「今日香港，明日台灣」，原來是真的！民進黨在取得政權後，立刻引進「天網」技術，監控人民行動。

國民黨酸說，如同蔡英文團隊透過外交出訪返國的機會，夾帶大量私菸闖關，走私菸品的行為，總統府卻以「超買」形容，引起社會譁然。這次用「天網」技術監測，遭民眾質疑，政府又改口，不是天網是電子圍籬。改來改去就是難逃濫用政府權力。

國民黨指出，疫情指揮中心說明僅會針對自主健康管理者進行監測，並非掌握所有人的行蹤。這不是說明「技術上可以對所有人行蹤進行監測」，請問蔡政府有哪條法律授權政府可以建制監控全民行蹤的「天網」？沒有監督，沒有公開，誰知道政府跟蹤了誰？沒有監控全民你信嗎？

國民黨質疑，民進黨政府為了洗白「天網」的正當性，大肆宣傳已監測到多位自主健康管理者。事實上，近日舉辦的活動依規定應有「實名制」，既然是實名制在進入活動現場前，就可以發現。如果不能事先預防，難道實名制的功能僅剩感染後的疫調？

國民黨強調，全民警戒！小心政府偷渡「獨裁」。國家人權委員紀惠容日前指出，天網確實有人權方面的疑慮，原因在於民眾申辦手機時，並未與電信業者簽約、同意在某些時候會接受監控。而監察院卻說明將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。監察院已經意識到有可能涉及行政濫權的情形，卻是置之不理，現在不調查難道等證據煙滅完了再調查？還是要等風波過了，就掩蓋真相，完全不調查？

(中時 )