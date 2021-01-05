中華民國全國商業總會依法應在去年6月全面改選，但因疫情延後，近期傳出內政部「強令」商總依法改選，內政部澄清，實情並非如此，內政部只是依法行政。

商總改選傳出內政部使出「撒手鐧」，去年12月初依《人民團體法》及《商業團體法》規定，要求在本月11日前改選理監事，否則將依法撤免其理事、監事，甚至要求商總解散。

但內政部表示，商總本應在去年6月改選，去年因疫情之故，許多團體要求延後改選，但最多都只延長3個月，對於商總要求延長改選時程，內政部也配合一延期。不過，對於商總在改選期限前，要求配合秋冬專案，再次延長到2月10日辦理，內政部沒有同意，已發函要求需在本月11日完成改選。

內政部解釋，基本上不會硬性要求改選，主要是商總內部沒有一致的共識，期間有人要求延長改選時程，也有一派主張應儘速辦理，在延長多時後，內政部只能「依法」要求進行改選，主因就是商總內部沒有「喬」好。

(中時 )