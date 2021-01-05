連接器廠—艾恩特(3646)車用、工業及醫療產品佈局開始進入收割期，目前已成為歐洲五大車廠、北美GM、福特及中國Land Rover等知名車廠重要供應商，在醫療及航太領域亦已有斬獲，隨著產品佈局發酵，加上墨西哥廠今年下半年可望轉虧為盈，讓艾恩特前景看好，預估未來業績可望逐年成長，今天盤中股價亮燈漲停，創下2020年9月24日以來新高。

艾恩特自2013年開始啟動轉型，鎖定「汽車」、「工業」，以及「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」等高技術門檻產品佈局，訂定兩個五年計畫，第一個五年計畫(2016年到2020年)強化車用與工業產品競爭力及市佔率，經過長達8年的蹲馬步努力，目前艾恩特已成為歐洲BMW、福斯及Volvo、北美GM、福特及中國Land Rover供應商，且產品亦從「車載資訊娛樂系統」的線纜跨入車燈及ADAS應用，其中車燈部分，艾恩特從中國路虎開始紮根，陸續拿到BMW及Volvo認證，目前已開始出貨BMW 5系列車款車燈線束，未來也將導入頂級的7系列，Volvo高階輕休旅車型XC 40預計今年中到下半年導入量產。

在工業部分，艾恩特鎖定智慧路燈與自動化領域，其中智慧路燈受惠於歐美環保新規逐步汰換，公司美系客戶取得不少美國當地基礎建設訂單，而自動化設備客戶—日商Fanuc將伺服馬達連接器改採防水設計，新產品預計今年下半年量產，車用及工業產品成為公司營運成長重要推手。

為因應歐洲車廠客戶需求，艾恩特執行地中海計畫，將在地中海沿岸設廠，就近服務當地客戶。

車用及工業佈局發酵，艾恩特也將自今年啟動第二個五年計畫(2021年到2025年)，鎖定「A、D、M(航太、軍事防衛及醫療)」，目前醫療部分已拿下德國光學大廠眼科檢驗儀器機構件訂單，航太部分亦已開始出貨小機構件，未來出貨有機會隨客戶成長逐漸放大。

艾恩特去年前3季稅後盈餘為4175萬元，每股盈餘1.06元，累計去年11月合併營收5.31億元，年成長7.1%。

值得一提的是，去年吃掉艾恩特每股盈餘0.8元的墨西哥廠可望於今年下半年轉虧為盈，對艾恩特的獲利再添助力。

(時報資訊)