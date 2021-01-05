義大利健康醫療公司Angelini周一表示，將以全現金交易收購總部在瑞士的Arvelle治療，對該生物製藥公司的估值高達9.6億美元。

此交易為該百年歷史義大利醫療公司最大的收購案，希望在中央神經系統和心理健康治療上取得領先地位。

該交易將讓Angelini集團旗下的Angelini製藥，能在歐盟、英國和瑞士擁有Arvelle的一種治療癲癇藥物cenobamate的獨家商業授權。

Angelini表示，將支付6.1億美元於收購Arvelle，其餘3.5億美元，為cenobamate藥達成某些銷售水準後，再支付該款項。

cenobamate為南韓SK生物製藥所開發。SK集團已經同意出售手中12%的Arvelle持股。SK也將繼續從Arvelle中獲得授權支付。

Angelini則預計在今年歐洲醫藥局(EMA)批准該cenobamate癲癇藥後，開始銷售該癲癇藥。

該cenobamate藥已經在美國食藥署(FDA)獲得批准。

義大利Angelini集團另宣稱，將在法國、英國、北歐和瑞士開設子公司。

(時報資訊)