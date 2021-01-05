特斯拉Tesla銷售數據再度傳出捷報，激勵電動車概念股連續兩天反彈。聯嘉(6288)為Tesla車燈供應商，股價今天一度大漲6％。法人指出，聯嘉今年來自於特斯拉的貢獻提升，以及公司主力產品SUV及MPV的銷售表現，加上手上訂單長達5年，營收可望有2成以上年成長表現。

Tesla將會在第4季財報會議前發布2021年電動車銷量目標，由於Model Y持續放量，加上德國及美國工廠增加產能，預期全年度產量大幅成長可期。聯嘉目前為Tesla model 3國際版的獨家供應商，除了供應尾燈模組外(Tier II)，還供應第三煞車燈的LED晶片(Tier III)，可望受惠於特斯拉的增量，進一步帶動來自特斯拉營收貢獻度提升。

2020年北美整體汽車銷售雖衰退近3成，但聯嘉去年前11月營收僅年減12.5％，主要受惠於Tesla model 3及Y的貢獻，去年11月營收4億元，年增14.9％，法人預期12月仍可優於2019年同期，2020年全年約11％的衰退幅度。

該公司2020年年底接單已遠高於年初接單目標，主要受惠於疫情影響，原本客戶去年要改款的模組延到三年後陸續改款，目前訂單能見度已至2026年，法人估計，今年起每年營收保守預估可增加10～15億元，年成長可達2成。

聯嘉美國密西根新廠今年會增加四條產線，第3季開始量產，10月開始貢獻營收，美國廠第一期預計2024年產能全滿。台灣新建二期廠，今年會根據客戶需求再建置產能，預期第3季開始投產。

(時報資訊)