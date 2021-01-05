隨著客戶拉貨力道趨緩，光磊(2340)2020年12月合併營收3.83億元，月減約31.56%，年減9.5%，2020年營收55.9億元，比前年增長3.18%。

光磊去年10月營收創新高達7.59億元，11月降至5.61億元，12月續降至五個月新低；惟整體第四季營收加溫，翻轉2020年前三季下滑的格局，全年營收仍相較前年成長逾3%。

光磊去年營收逐季向上，第四季營收達全年最高為17.04億元，比第三季增加約12.71%。光磊去年第三季EPS比第二季上揚至0.48元，2020年前三季每股淨利0.92元，低於前年同期的1.07元。

光磊已淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場，並全力投入開發的VCSEL激光器，預計今年VCSEL將開始貢獻業績，新增業績成長動能。

光磊目前傳統LED占業績比重已降至很低，感測元件占比達五成，目前感測的產能滿載，預計未來占比也會愈來愈加重。

光磊公司看好光電感測的市場需求，以及長期的VCSEL成長趨勢。定位不僅為單純的感測元件供應商，而是提供一個落實商化應用的技術平台服務商，模式類似晶圓代工與客戶間的策略合作伙伴關係，公司期望轉型，躋身光電半導體元件領導大廠，帶動業績逐年成長。

(時報資訊)