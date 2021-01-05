5條路線試辦手機多元行動支付搭車。（杜宜諳攝）

由左至右，愛金卡股份有限公司梁玉璘總經理、悠遊卡股份有限公司陳亭如董事長、中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會李博文理事長、交通部林佳龍部長、公路總局局長許鉦漳、交通部路政司司長陳文瑞、台灣車聯網協會吳盟分理事長、一卡通票證股份有限公司李懷仁董事長。（杜宜諳攝）

多元支付快速發展，公車、客運上下車刷卡也將加入戰局。交通部公路總局規劃今日起推動公車先導QR code行動支付，初期在北中南各挑一個地方，共5條路線試營運，包括：台北基隆國道客運2088、1800、墾丁快線公路客運9189及谷關梨山等觀光市區路線公車865、866，只要一隻手機綁定悠遊付、LINE Pay Money、iCash Pay即可搭乘公車、客運。

公路總局今日在交通部舉辦「行動支付公車先導，5條路線先試營運」記者會。交通部長林佳龍致詞表示，國內一年有12億4000萬人次使用汽車客運服務、直接產值331億元收入，更寶貴是能累積龐大數據，才是石油跟黑金，消費行為回來不論是做更好服務或精準行銷、跨域串聯、加值運用，得要全民參與使用得到的龐大數據。

林佳龍說，預計2025年前要把15000輛汽車客運的驗票機換新、升級，補助也制定標準；裝設新機可補助到2萬，若是舊機升級則有5000元；如果業者再加碼提供更多優惠，將吸引更多人來利用，其中在試營運階段，有公路客運提供基本票價免費、市區公車提供半價優惠、行動支付業者有2成支付點數回饋。累積更好的經驗跟資料再回饋回來，當半年試辦結束要全面實施時，大家對此服務都能滿意，做到搭車可一機在手全國通用。

公路總局表示，試營運刷手機QR code搭公車的路線可享基本里程免費，台北-基隆國道客運都可折減新台幣25元，墾丁快線折減31元，谷關-梨山觀光市區路線公車享半價優惠；至於參與的行動支付業者，包括：悠遊付、LINE Pay Money及icash PAY等，試營運期間加碼提供支付車資20％點數回饋。

(中時 )