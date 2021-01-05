謝男交出改造手槍1把。（王揚傑翻攝）

男約仇家談判遭放鳥 錄「開槍影片」傳給對方反遭檢舉被逮。(民眾提供)

新北市板橋區謝姓、翁姓男子相約2日凌晨談判，但翁男失約，謝男久候心生不滿，請友人將他開槍實況錄下，傳給翁男嗆對方「無膽」，翁男秒向110報案，謝男不久後即遭警方循線逮捕。

20歲翁姓男子跨年夜到板橋光復橋下河濱公園放煙火，火花噴濺到一旁觀看的20歲謝姓男子女友腿部，謝男盛怒，當場動手毆打翁男，翁男被打後忿忿離開，回家搜尋謝男臉書帳號，私訊謝男開嗆，2人相約2日凌晨0時在埔墘公園談判。

謝男依約率眾到場，卻久候不見翁男赴約，要求同行友人將他開槍影像錄下，傳給翁男恥笑對方沒膽量。詎料，翁男收到影片，馬上打110向警方檢舉，轄區海山警分局獲報，立即展開追查。

警方循線於3日晚間將謝男逮捕，謝男疑為脫罪，先交出1把模擬槍，但警方不予採信，持續追查下，謝男才交出1把改造手槍，偵訊後，警方以槍砲彈刀管制條例、恐嚇罪嫌將謝男送辦。

(中時 )