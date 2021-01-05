因應農地違章建築有增加趨勢，前年通過「工廠管理輔導法」，明定2016年5月20日以後新增建的違章工廠應即斷水斷電並拆除，時代力量立委陳椒華質疑，經濟部長王美花承諾去年底前針對新建違章工廠要斷水斷電200家，截至去年底斷水斷電14家、拆除3家，陳椒華今痛批王美花承諾跳票，行政怠惰，環團更揚言，將向監察院舉發怠惰官員。

陳椒華指出，針對違章工廠問題多次質詢王美華及行政院長蘇貞昌，兩人都承諾戶執行斷水斷電，但截至去年底，僅斷水斷電14家、拆除3家，王美花承諾斷水斷電至少200家跳票，公務人員不依法行政，導致違章工廠如雨後春筍般不斷冒出，至今恐達2500家。

陳椒華說，違章工廠長期排放汙水，造成水源及土壤汙染，因而很多有機米變成鎘米，政府若不盡速貫徹執行違章工廠斷水斷電及拆除，環境汙染將更嚴重。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉質疑，政府對於違章工廠不斷水斷電，考量到底是什麼，背後是否涉及關說，還是行政怠惰，如果相關單位再不依法執行，環團將到監察院舉發怠惰官員。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，依據立法院立法說明，當年新增工輔法28條之一，規定新增未登記工廠，應依法停止供水供電及拆除，但母法裁處是依據業者違規情況，施工違規案兼依建築勒令停工，已完成違章建築則依區域計畫法，若有製造加工行為，依工輔法35條執行斷水斷電，政府以多管齊下遏阻違章工廠增加。

陳椒華認為，經濟部說法是騙小孩，炮轟不要再騙了；環團更怒嗆，有機制不執行就是行政怠惰，一定會向監察院舉發怠惰官員，有什麼問題請去跟監委說明。

(中時 )