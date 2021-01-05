台中市衛生局日前查察素食業者「用什麼豬肉？有沒有標示？」惹議，新北市長侯友宜5日被問到此事時表示，新北目前沒有去查過素食店是否有萊豬，新北所有作為都有程序、步驟，一定跟基層接地氣，了解實際狀況才會有行動。

台中市衛生局元旦起全面稽查萊豬，卻有素食業者在臉書貼文指出，衛生局到店裡問他們「你們用什麼豬肉？有沒有標示？」，消息一出引發網友熱議。

(中時 )