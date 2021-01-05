中市衛生局到素食店查萊豬惹議 侯友宜：新北有程序、步驟 11:562021/01/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中到素食店查萊豬惹議 侯友宜：新北作為有程序、步驟。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市衛生局日前查察素食業者「用什麼豬肉？有沒有標示？」惹議，新北市長侯友宜5日被問到此事時表示，新北目前沒有去查過素食店是否有萊豬，新北所有作為都有程序、步驟，一定跟基層接地氣，了解實際狀況才會有行動。 台中市衛生局元旦起全面稽查萊豬，卻有素食業者在臉書貼文指出，衛生局到店裡問他們「你們用什麼豬肉？有沒有標示？」，消息一出引發網友熱議。 新北麻辣鍋店選台豬加價30元 顧客氣炸怒譙 地方推行食安自治條例 鄭文燦：不應和中央法規牴觸 (中時 ) #萊豬 #新北 #素食店 #惹議 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫軍突起 特力詩肯寶雅積極展店 04:102021/01/05 證券．權證 基隆營養午餐快篩拒萊豬 04:102021/01/05 地方新聞 豬肉漲價陳吉仲稱「消費者負擔得起」 江啟臣轟：這是蔡總統的謙卑？ 10:062021/01/05 政治 蘇貞昌視察豬肉進口有內幕 藍營女戰神怒揭「打假球」真相 11:562021/01/05 政治 蔡家福母遺愛 贈3輛社福專車 04:102021/01/05 地方新聞 藍拚反萊豬公投連署 林為洲：先罷免王浩宇暖身 10:302021/01/05 政治 盧秀燕嗆概括承受 請放過基層 04:102021/01/05 焦點要聞 國民黨周六日推全台連署雙公投 04:102021/01/05 焦點要聞 萊豬尚未入台豬肉漲一成！主婦打臉陳吉仲：外行人說的話 09:022021/01/05 生活 薑母鴨驚爆也含豬肉 藍委傻眼大喊：台灣要亂了 08:122021/01/05 政治 蔡英文以貿易談判為榮 秀30年前舊照挨轟：萊豬之光 08:222021/01/05 政治 政治熱門新聞 10名前美國防長聯名呼籲一件事 林濁水看完嚇壞了 - 政治 《亞洲週刊》嗆民進黨這8字後 最新民調竟一面倒 - 政治 黃捷、王浩宇罷免會過關嗎 黃暐瀚爆結局 - 政治 蘇貞昌視察萊豬是作秀？蘇醫師一篇文爆可怕內幕 - 政治 台灣女星遭指「陪睡丫頭」 嫁美國外交官吐心酸內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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