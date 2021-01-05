美國OCC(貨幣監理官辦公室)周一(4日)公告，國有銀行、聯邦金融機構可以合法使用區塊鏈技術與虛擬貨幣穩定幣(stablecoin)來做清算、驗證支付，不過一般認為，開放這些技術或穩定幣是為數位美元鋪路，可能反而不利同樣使用區塊鏈技術的比特幣(Bitcoin)等加密貨幣。消息傳出後，比特幣價格由24小時內高點33358.40美元，跌至29413.16美元。

區塊鏈技術可以確保每筆訊息都不被竄改，並同步發送給每個認證支付的節點共享，而且有保密性高、速度快優勢，專家認為OCC此舉不啻為一次金融革命序幕，但有利的是各國政府發行的CBDC(中央銀行數位貨幣)，而非去中心化、理論上人人都可發行的P2P加密貨幣。

比特幣雖已獲PayPal等第三方支付企業接納為支付貨幣，但由於不受任何國家控制，價格波動度又太大，不可能被銀行採納為結算或支付工具，而且在各國法律上，目前比特幣都只是種被承認的虛擬資產種類，而非貨幣。

相較之下，穩定幣雖然同樣基於區塊鏈技術，但幣值錨定法定貨幣，相當於只是將實體形式去掉的法定貨幣，例如以美元穩定幣USDT為例，不管何時每USDT現實中就是可以兌換1美元。使用穩定幣好處是可以減少驗證的繁複流程，政府也可以透過數位金流加強打擊洗錢和非法交易

現有3大金融結算系統包括SWIFT、CHIPS、Fedwire都是用美元結算，而且所有銀行持有的實體美元都遠多於USDT，因此預期市場要完全接受還是需要一段時間，甚至有預估立場較保守的銀行根本不會採用，以免嚇跑客戶。

比特幣美國時間周日(3日)曾突破34000美元寫下新高，寫下3天內約5000美元驚人漲幅。最新報價比特幣似乎已經克服此不利消息影響，暫報32360.11美元。

(中時新聞網)