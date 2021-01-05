台彩發行2000元「2000萬超級紅包」刮刮樂，有機會刮中價值192.9萬元的BMW運動休旅車。（黃世麒攝）

台灣彩券5日推出5款今年首波刮刮樂，其中售價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，限定農曆春節前發行，共有頭獎獎金2000萬元3個、2獎「200萬加BMW運動休旅車」7個、3獎100萬元共520個，總中獎率69.33％。

台彩總經理蔡國基表示，5款刮刮樂共有545個100萬元以上的獎項，是歷年來刮刮樂單次發行最多的一次。

(中時 )