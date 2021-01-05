台彩新春刮刮樂上市 有機會刮中BMW運動休旅車 12:022021/01/05 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台彩發行2000元「2000萬超級紅包」刮刮樂，有機會刮中價值192.9萬元的BMW運動休旅車。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩發行2000元「2000萬超級紅包」刮刮樂，有機會刮中價值192.9萬元的BMW運動休旅車。（黃世麒攝） 台灣彩券5日推出5款今年首波刮刮樂，其中售價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂，限定農曆春節前發行，共有頭獎獎金2000萬元3個、2獎「200萬加BMW運動休旅車」7個、3獎100萬元共520個，總中獎率69.33％。 台彩總經理蔡國基表示，5款刮刮樂共有545個100萬元以上的獎項，是歷年來刮刮樂單次發行最多的一次。 5款新刮刮樂出爐 超級紅包強勢登場 頭獎兩千萬、貳獎送BMW 電動車帶旺 台達電獲評400元天價 (中時 ) #刮刮樂 #台彩 #BMW #運動休旅車 #發行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 狂銷 汽車創15年新高 機車賣百萬輛 04:102021/01/05 財經焦點 5路線試辦多元行動支付 掃碼享優惠 12:072021/01/05 生活 《半導體》ADR續攀高 台積電強撐盤 10:512021/01/05 財經 外資可望持續回補 利多簇擁 台股後市看俏 04:102021/01/05 投資理財 返越確診移工 在台4年間未出國 04:102021/01/05 生活新聞 台積電、鴻海領漲 台股守穩14900點關卡 09:112021/01/05 財經 和泰汽車連續19年稱霸台灣新車銷售市場 10:392021/01/05 財經 熱錢歸隊聲勢壯 三外資力薦台股18羅漢 08:342021/01/05 財經 群崴 助傳產機台升級 04:102021/01/05 產業特刊 外資歸隊狂掃貨 台股萬五近了 04:102021/01/05 財經要聞 台師大團隊開發 糖尿病吹氣就知 12:352021/01/05 生活 生活熱門新聞 富王鴨肉店風波難息 鄰居爆：小老闆不想開了 - 生活 富王鴨肉評價重回5顆星 萬則負評消失靠這招 - 生活 台中妹吃藏壽司iPhone摔進洞 回收槽內部意外曝光 - 生活 鴨肉店小老闆「毛長齊」引眾怒 鄰居曝私下為人：是暖男 - 生活 富王鴨肉169字道歉聲明 網一看氣炸再留言灌爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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