摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，由華為分割出的新榮耀強勢回歸智慧機市場後，競爭對手Vivo、Oppo、小米為搶市占，對聯發科（2454）5G晶片組需求更盛，且聯發科亦是榮耀晶片供應商主要選項之一，受惠四大品牌爭相下單，升評聯發科至「優於大盤」、推測合理股價890元。

詹家鴻說明，新榮耀加入智慧型手機市場大戰，市場先前浮現Vivo、Oppo、小米可能取消部分對聯發科訂單，不過，根據大摩所作產業調查，發現市場擔憂想法並不正確，Vivo、Oppo、小米反而為了搶攻大陸智慧機市場市占，更積極向聯發科下單5G晶片組。

更重要的是，晶圓代工產能緊俏，正在替聯發科這類大型IC設計公司創造產品漲價、毛利率提升的條件。詹家鴻說明，IC設計企業針對產品漲價，以轉嫁高漲的晶圓代工費用，已是市場常態，由於台積電已經取消7、12奈米製程晶圓的大量折扣，預期聯發科也刪減大客戶的大量採購優惠，特別是天璣700、600等5G系統級晶片（SoC），以及部分4G晶片。

如此一來，聯發科晶片組的混合單位售價可望增加一成，大致抵銷晶圓代工漲價5～7％的影響，最終將轉化為聯發科第一季更佳的毛利率。

(工商 )