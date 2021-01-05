去年與中信兄弟簽下3年合約的周思齊，今天也跟球隊赴耕莘醫院進行體檢，「周董」今年還多了助理教練身分，他說：「算是個責任，主要是挖掘、培養更多年輕球員可以當球隊未來的領導。」

周思齊表示，球隊賦予一些工作，就是挖掘更多年輕球員，培養領導，「因為17年走了一批人（五虎將事件），球隊中生代球員有些斷層，所以希望我全面性的去挖掘、培育，找出球隊需要的人。」

「周董」認為不是只有資深球員才能帶領球隊，能否領導球隊也不是看年紀，而是有沒有能力，他也特別點名江坤宇、王威晨，在他們身上都有看到領導能力。

周思齊還自曝兄弟新球季隊長就是王威晨，「我從他身上看到犧牲。」他解釋，去年王威晨120場全勤出賽，加上前陣子發生紅、黃、綠燈事件（陳江和與體能教練衝突），「但其實專業球員都知道，大家都處於疲勞狀態，但是不是願意為球隊犧牲？」

周思齊繼續說：「他（王威晨）的身體狀態一直處於紅、黃燈，可是在球隊需要他時他一直都在，這就是犧牲，我是蠻希望球隊有更多這種為球隊貢獻的球員。」

(中時 )