女星薔薔（林嘉凌）外型美艷火辣、談話風格直率、敢講，在各大綜藝節目都可以看到她的身影，而不吝嗇展現好身材的薔薔，近日則在節目《小明星大跟班》展現跨年戰袍，沒想到禮服上下辣挖洞，讓薔薔南半球若隱若現，她還自爆，因為裙子太短和挖洞設計，連小褲褲都沒有穿。

薔薔在節目《小明星大跟班》火辣展現金色簍空的貼身禮服，一走出來就驚呆主持人吳宗憲、Sandy和在場來賓，只見薔薔的禮服在胸上、胸下以及腰間都有挖洞設計，讓她火辣S身材曲線全都露，更養眼的是，薔薔的南半球還整個衝出來見客。

薔薔禮服尺度太狂，讓吳宗憲、Sandy都看傻。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

薔薔只要動作太大，就會有走光危機，然而，戰袍不只尺度驚人，薔薔還提到，這件洋裝是她純手工訂製的，整件洋裝都有貼鑽，薔薔也自豪，她穿起來不會有色情感：「我穿起來很健康」。

由於洋裝太貼身、裙子過短，薔薔還爆料，穿這件洋裝是不能穿內褲，如果要穿也要穿有水鑽的來搭配，那能不能彎腰、蹲下撿東西，薔薔則直言，穿這件衣服出去，旁邊當然會有「丫鬟」跟著，幫她打理事情。

薔薔火辣身材曲線全都露。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

【精華】薔薔跨年戰袍挑戰底線 秀南半球底褲失蹤尺度超大

(中時新聞網)