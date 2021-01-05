東契奇今天不但成為NBA史上第四快達到1000分、1000籃板、1000助攻里程碑的球員，而且在與火箭對戰中繳出大三元成績單，率領球隊113比100輕鬆獲勝。

東契奇此役開打前就只差1次助攻就能千分千板千助里程碑，首節開打後1分32秒東契奇助攻給芬尼史密斯得分，繼「大O」奧斯卡羅伯生、「魔術」強生與七六人班西蒙斯之後，NBA史上第四快完成此項紀錄的球員。

東契奇上半場就攻下20分，整場比賽33分、16籃板、11助攻，即便發生8次失誤，但瑕不掩瑜，東契奇依舊是獨行俠能夠中止火箭2連勝的最大功臣。

除了東契奇外，從替補出發的小哈達威，手感發燙14投11中，其中8顆三分球，貢獻30分、7籃板，考利史坦挹注15分、7籃板，賈許理查生攻下15分。

重新歸隊的哈登，戰鬥意志似乎沒有那麼高昂，21分、10助攻，伍德23分、7籃板，沃爾14分，艾瑞克戈登20分、5籃板。

(中時 )