港星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，生下一兒「余初見」後，去年又迎來女兒「余初心」，集滿「好」字。前年底起因新冠肺炎疫情影響，余文樂便和老婆待在台灣，外界認為小倆口生活美滿，余文樂今(5日)凌晨則發文坦言：「這兩年是我人生中最不如意，最困難的兩年」。

去年8月媒體報導，long stay台灣的余文樂婚後轉性，婚前總愛收集名車，當爸、當人夫後傳出有意將過去收藏的名車賣掉換現金，一方面拚奶粉錢，一方面也有更多能力在台投資做生意，看來已將台灣視為第二個家，前年他砸2.8億元在台北中正區置產，也減少幕前演出，重心放回經營潮牌、電競及餐廳，而他在台灣投資的香港茶餐廳生意也不錯，有計畫展店。

余文樂發文。（圖／翻攝自lok666 IG）

去年底余文樂和王棠云迎來二女兒，但孩子誕生了一陣子才公開消息，原來是女兒早產歷經了危險期，出生時體重才1000公克，身上插了無數線管，讓王棠云一度崩潰痛哭，幸好有老公余文樂的陪伴，兩人才堅強走過難關。

余文樂和王棠云育有一兒，去年底又生下一女。（圖／翻攝自lok666 IG）

余文樂今凌晨發文，透露從18歲時就開始工作，幾乎沒休息，因為知道有工作能賺錢，是福氣要好好把握，其實這兩年他經歷了人生最不如意也最困難的兩年，也因疫情一年多沒跟家人碰面，他感嘆幸好有老婆、兒子在，如今又多了女兒甜蜜的負擔，為此，他對自己喊話，說：「為了你們，為了家人，為了我所有的同事，我會繼續努力。2021年我會好好加油~」。

(中時新聞網)