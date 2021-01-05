◎5路線試辦多元行動支付 掃碼享優惠

多元支付快速發展，公車、客運上下車刷卡也將加入戰局。交通部公路總局規劃今日起推動公車先導QR code行動支付，初期在北中南各挑一個地方，共5條路線試營運，包括：台北基隆國道客運2088、1800、墾丁快線公路客運9189及谷關梨山等觀光市區路線公車865、866，只要一隻手機綁定悠遊付、LINE Pay Money、iCash Pay即可搭乘公車、客運。

◎台彩2021年「2000萬超級紅包」強運登場

台灣彩券公司5日舉辦「2021刮刮樂新品上市記者會」，發表刮刮樂首波新品，特別是「2,000萬超級紅包」連續兩年以「200萬加汽車商品獎項」作為二獎，今年商品獎項更從房車升級為休旅車，並首度在記者會現場直接展示，格外吸睛。

◎與中央同步防疫 中市府大型尾牙暫緩

因應英國變種病毒境外移入確診，台中市防疫升級，繼跨年及元旦升旗相關活動取消改線上直播，市長盧秀燕5日在市政會議宣布，今年市府大型尾牙暫緩舉辦，而非取消，民間經濟也要顧，俟疫情緩和穩定後再舉辦。

◎獨行俠東契奇創里程碑 成為史上第四人

獨行俠頭號球星東契奇今日在與火箭交手的比賽中對陣火箭的比賽中創下一項新紀錄，他成為NBA史上第四快達到1000分分、1000籃板、1000助攻的球員。

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(中時新聞網)