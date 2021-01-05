大陸女星李冰冰是演藝圈著名凍齡女神，47歲仍保養得宜，氣質出眾的她，舉手投足都散發仙氣，近日她罕見在海邊解放，給網友送上新年驚喜，好身材若隱若現，性感又魅力十足，讓網友都暴動了。

李冰冰向來以知性美著稱，近日工作室發了一系列她在海邊拍的美照，只見穿著裸色西裝的她，低胸設計讓她露出性感鎖骨，另外一張咬唇辣照，更直接把外套釦子全解開，裡面只穿黑Bra的她，不經意讓渾圓半球滑出，散發撩人魅力，無贅肉纖細蠻腰更是吸睛，完美身材根本不像47歲。

李冰冰難得解放好身材。(圖／翻攝自李冰冰工作室微博)

網友看了都相當驚喜，表示很少看到她做這樣的造型，大讚她表現力不是蓋的，「美出新高度」、「女人味十足，讓人心動到不行」、「景美人更美」、「歲月真是沒有留下任何痕跡」。

李冰冰出道多年，演技備受肯定，和徐靜蕾、周迅、趙薇、章子怡及范冰冰並稱為「四旦雙冰」，曾獲得金馬獎、百花獎影后，近年來也成功進軍國際，拍攝多部好萊塢大片，去年有網友發布「李冰冰男友投資失敗並威脅李冰冰為其還債」、「二人已分手」等言論，讓她硬起來告造謠者。

(中時新聞網)