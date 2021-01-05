台中市1月2日發生鴨肉店涉嫌恐嚇女外送員風波，事發後外送員在臉書網路發文並到警局控告店員涉嫌恐嚇，該鴨肉店慘遭網友撻伐，狂洗負評，鴨肉店5日鐵門深鎖、仍未對外營業，警方也加強巡邏，鄰近店家嘆息表示：「有錯就道歉，至少要出來道歉啊！」

一位女熊貓外送員2日在臉書社團《爆怨公社》發文表示接到台中市北屯區某間鴨肉店的單，但店家優先出比較晚來的現場單，外送員再次詢問後，反被店員大罵「不等就轉單」、「破查某」、「妳態度很跩吼，毛長齊再來說」；女外送員事後也直接報案，控告該鴨肉店店員涉嫌恐嚇和妨害自由，店員與父母到派出所外表達和解意願，但被拒絕。

鴨肉店拖單還嗆女外送員，原臉書官網關閉卻出現多個真假難辨的新粉專。（馮惠宜翻攝）

位於東山路的這家鴨肉店5日仍大門深鎖未對外營業。（馮惠宜攝）

警方加強巡邏，防止不理性的網友到場滋事。（馮惠宜攝）

該事件連日來像連續劇般在網路發酵，先是店家關閉臉書官網，之後又冒出多個不知是真是假的新粉專，時而怒嗆「不會向外送員道歉」網友，時而放軟姿態預告會「安排相關人員出面道歉」，真假難辨；倒是被嗆的外送員感謝網友相挺，5日再發文還原當日過程。

該案經外送員到台中市第五警分局提告店家涉嫌恐嚇，該分局最後將全案依妨害自由罪受理，並函送法辦。員警為妨衝動網友到該店滋事也加強巡邏，5日到了店家原先的營業時間，仍看不到有店員進出，鄰居也透露小老闆不想做了；也有鄰居表示，「有錯就道歉，至少要出來道歉啊！」

而4日有民眾檢舉店家放置在店門口的櫃子為違法路霸，警方也依法到場開單，在鐵門上張貼要求店家在11日前必須清除路障的公告，經過一夜，門前木櫃也還未移動。

(中時 )