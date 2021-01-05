葡萄牙一名醫護人員日前接種輝瑞新冠疫苗，48小時後竟猝死，家屬表示她施打完疫苗後並未出現副作用或不良反應，生前也沒有任何健康問題，目前當局正在調查死因。
英國《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，41歲葡萄牙醫護人員阿塞維多（Sonia Acevedo）去年12月30日接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，卻在48小時後的1月1日新年當天猝死。
她的父親阿比李奧•阿塞維多（Abilio Acevedo）表示，女兒接種完疫苗隔天，一家人還在跨年夜一起用餐，新年當天他就接到電話，指出女兒已在上午11時左右被發現身亡。
阿塞維多育有2名孩子，她在葡萄牙第二大城波圖（Porto）的葡萄牙腫瘤學研究所（Portuguese Institute of Oncology）小兒科工作，30日接種完疫苗後，她還更新臉書動態，將大頭貼換成自己戴著口罩的自拍照，開心宣告接種完疫苗。
阿比李奧表示，女兒沒有任何健康問題，打完疫苗後也沒有任何症狀，阿塞維多的女兒費蓋芮多（Vania Figueredo）表示，母親只有抱怨施打疫苗的地方有正常不適感，其他狀況大致還好。
葡萄牙腫瘤學研究所也證實，阿塞維多施打疫苗當下、甚至之後的幾小時，他們都沒有收到任何不良反應的通知。
葡萄牙官方預計在今（5）日或明（6）日為阿塞維多進行屍檢，釐清死因。
葡萄牙總人口約1,000萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日中午12時，葡萄牙一共有超過43萬人染疫，逾7,000人喪命。
文章來源：Portuguese health worker, 41, dies two days after getting the Pfizer covid vaccine as her father says he 'wants answers'
(中時新聞網)
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