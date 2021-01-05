美元指數疲弱，人民幣兌美元離岸價（CNH）早盤升破6.42；在岸價（CNY）亦一度升近6.43，高見6.4303，最新升逾300點。

離岸價一度高見6.4118，最新報6.4191。在岸價最新報6.4327，較上日下午4時30分收報6.4628，升301點子或0.47％。

人民幣兌美元中間價今日報6.4760，較上日6.5408，升648點，創兩年半以來最高。

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(工商 )

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