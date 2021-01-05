離岸人民幣早盤升破6.42 12:092021/01/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數疲弱，人民幣兌美元離岸價（CNH）早盤升破6.42；在岸價（CNY）亦一度升近6.43，高見6.4303，最新升逾300點。 離岸價一度高見6.4118，最新報6.4191。在岸價最新報6.4327，較上日下午4時30分收報6.4628，升301點子或0.47％。 人民幣兌美元中間價今日報6.4760，較上日6.5408，升648點，創兩年半以來最高。 下探89.42 美元指數開年又破底 強! 新台幣攻破28.5元 創23年半新高 (工商 ) #盤升 #在岸價 #高見 #新報 #離岸人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 升破6.5 人民幣飆兩年半新高 04:102021/01/05 財經要聞 美恐二次衰退 人幣升破6.50 04:102021/01/05 產業財經 《金融》新台幣升破28 渣打銀推外幣優利存款 10:512021/01/05 財經 陸股開門紅 滬指攀2年新高 04:102021/01/05 全球財經 《商情》美元走軟 帶動紐約棉花期貨上揚逾1％ 10:002021/01/05 財經 陸三大電信ADS 進入下市程序 中移動盤中挫逾4％ 04:102021/01/05 全球財經 滬指半日微跌1點 深成指升80點 12:102021/01/05 財經 《日股》日幣強出口商怕 日股顯疲態 12:162021/01/05 財經 台積電、鴻海領漲 台股守穩14900點關卡 09:112021/01/05 財經 《類股》中鋼出貨旺 鋼鐵股紅火 10:512021/01/05 財經 股匯開紅盤雙漲 15000在望 04:102021/01/05 財經焦點 財經熱門新聞 詭異！馬雲被失蹤2個月 國際媒體急找他 - 要聞 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 3大外資喊升 台積電目標價衝到新境界 - 財經 - 工商 比特幣一度急崩近4000美元原因曝光 美政府公告成殺手 - 財經 最後一盤甩尾！台積攻542元天價 台股收盤直衝15000點 - 要聞 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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