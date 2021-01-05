富邦產險宣布自即日起升級車險理賠流程，推出「即刻受理」及「節點通知」服務，客戶發生車禍事故時僅需透過0800、官網、LINE、M+或富邦產險APP通報即完成理賠立案，省去過往從送件至受理的等待時間，亦能隨時掌握最新理賠處理進度。

今年針對車禍事故後的通知立案及理賠處理進度查詢，富邦產險推出「即刻受理」及「節點通知」升級服務。客戶只要透過0800、官網、LINE、M+或富邦產險APP等管道通報理賠出險時，僅需提供被保險人車號、事故日期及駕駛人電話等資本資料，富邦產險即會受理案件並指派專責理賠人員，同時發送簡訊通知客戶理賠案號與理賠人員聯絡資訊，縮短原先客戶從送出申請文件至受理的等待時間。

此外，富邦產險將理賠處理週期分為賠案受理、查證、勘車、和解及結案等多個節點，在完成上述節點時，會主動透過簡訊或e-mail告知，讓客戶時時掌握最新處理進度；若需補交相關需求文件時，客戶也可於補齊後直接聯繫專責理賠人員儘速簽結賠案，加快理賠作業時效。

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