華航一名貨機副機師昨爆出違反檢疫規定趴趴走，去年11月居家檢疫3天期間，偷跑去打高爾夫球，又在12月自主健康管理期間去逛大賣場，對此華航表示，該副機師已坦承錯誤並致歉，願意接受懲處，華航將依調查結果提報民航局及指揮中心，並依規召開人評會從重議處。

據了解，華航這名副機師被捅出違反檢疫規定，是枕邊人爆的料，疑是不滿老公檢疫期間和第三者外出，憤而檢舉老公違反規定。

華航一名貨機副機師昨遭踢爆，去年11月返台進行3日居家檢疫時，外出到台中北屯打高爾夫球，又在12月自主健康管理期間逛OUTLET，出入人潮較多的場所，違反規定。

華航表示，初步調查此位機師執行CI-5107舊金山-台北貨機任務，於台灣時間去年(109年)11月13日上午01時54分抵台，應執行三日居家檢疫，因此11月15日外出確實已違反規定；執行CI-5321安克拉治－台北貨機任務，於台灣時間去年12月22日下午12時47分抵台後，依規定可在三日居家檢疫結束後外出，但在自主健康管理期間，應避免前往人潮較多的場所，外出並應佩戴口罩。

華航表示，當事人已承認錯誤及表達歉意，願意接受懲處。本公司將依調查結果提報民航局及指揮中心，並依規召開人評會從重議處。華航強調，絕大多數機師都嚴格遵守防疫規定，該名機師只是少數個案。

無獨有偶，過去長榮也有一名副機師，同樣是被一名女子爆料無視居家檢疫規定，落地就在家約砲，劈腿10多女，隱瞞已婚身份，該女子指控，副機師騙色又騙財，日常消費支出、出國旅遊等費用也都她買單，還陸續借機師50多萬元，但他竟約自己的美甲師到家中滾床，憤而舉報。長榮航空表示，已開除該名副機師。

(中時新聞網)