一部曳引車5日上午在岡山區岡山路岡山農工前撞警車，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

岡山警分局交通分隊洪姓員警，5日上午駕駛警用巡邏車前往處理交通事故途中，在岡山農工前與一輛曳引車發生車禍，洪姓警員的身體輕微挫傷，送空軍醫院，經醫院檢查後無大礙；曳引車駕駛未受傷。

警方初步調查，當時這輛曳引車由岡山路（南往北）行駛，於肇事處欲迴轉至南下車道時，疑似未注意前方的路況，導致擦撞警車。至於警車迴轉是否有違規事宜，仍要調查。

警方對兩車駕駛進行酒測，酒測值均為零。警方已經將此案移交給交通大隊分析研判車禍原因。

(中時 )