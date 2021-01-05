岡山曳引車撞警車 警員送醫幸無大礙 12:162021/01/05 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一部曳引車5日上午在岡山區岡山路岡山農工前撞警車，警員受到輕傷送醫。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一部曳引車5日上午在岡山區岡山路岡山農工前撞警車，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 岡山警分局交通分隊洪姓員警，5日上午駕駛警用巡邏車前往處理交通事故途中，在岡山農工前與一輛曳引車發生車禍，洪姓警員的身體輕微挫傷，送空軍醫院，經醫院檢查後無大礙；曳引車駕駛未受傷。 警方初步調查，當時這輛曳引車由岡山路（南往北）行駛，於肇事處欲迴轉至南下車道時，疑似未注意前方的路況，導致擦撞警車。至於警車迴轉是否有違規事宜，仍要調查。 警方對兩車駕駛進行酒測，酒測值均為零。警方已經將此案移交給交通大隊分析研判車禍原因。 (中時 ) #曳引車 #警車 #岡山交通分隊 #迴轉 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 台中鴨肉男店員瞬間變「網紅」 真實身分遭起底 - 社會 台中鴨肉店爆全民怒火 慘遭檢舉路霸 警開單：限期移除 - 社會 台灣「蛇王」過世農場熄燈家人不接手 毒蛇猛獸將轉送出售 - 社會 嗆外送員「毛沒長齊」 台中最紅鴨肉店再爆嗆客：您眼瞎了？ - 社會 37歲未婚女腹痛蹲馬桶以為血便 呆坐見男嬰泡馬桶內溺斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。