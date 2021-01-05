開紅盤的第一天，韓國股市才又創下新高紀錄後，5日KOSPI被空頭襲擊，指數出現震盪整理。不過，早盤中，一度有出現2955歷史新高。KOSPI指數暫為2949.43點，上漲4.98點，漲幅0.17%。

盤中，半導體雙雄漲跌互現，三星電子下跌0.7%，同業SK海力士則漲1.98%。

國際情勢中，美國喬治亞州將舉行兩席參議員決選，目前選情緊繃，由於這兩席關係到兩黨誰將掌握參院多數，也攸關拜登會不會成跛腳總統。

另外，一艘掛有韓國國旗的油輪，在波斯灣海域遭伊朗革命衛隊扣押。伊朗媒體表示，因美國制裁所故，伊朗資金遭韓國銀行凍結，讓韓伊雙方目前關係緊張。

韓國國內方面，每日新確診數降至千位以下，目前是715位較前一天1020位要減少許多。韓國衛生單位也認為這波最嚴重的疫情，暫時可稱已抑制住了。

韓國總統文在寅表示，政府將推出更多穩定房市措施，並支持工作不穩定的弱勢團體。

最新匯價，韓元5日不再強勢，目前1美元可兌換1084.3韓元，韓元貶值0.2%。

(時報資訊)