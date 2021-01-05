美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出，祥碩今年除持續有AMD撐腰外，在潛在市場也看到了更多機會，甚至有機會開始接觸蘋果，故首評祥碩買進評等、目標價2300元。

美系外資表示，目前看到在蘋果開出第一槍後，非基於英特爾x86的CPU機會將會增加；再者，越來越多的採用USB 4和PCIe gen-4數據機、交換機可推動內容增長和擴展整體潛在市場；最後，大陸積極在於CPU國產化的趨勢，上述三大驅動力均有利於祥碩營運加溫，預估祥碩2020~2022年核心EPS的複合年增長率為40%，加上穩健的自由現金流，股本回報率擴大至35%，首評祥碩買進評等、目標價2300元。

美系外資表示，祥碩為AMD設計的業務是主要的收入增長來源，自2016年開始正式出貨以來，複合年均增長率強勁，目前比重達到70%，強勁的增長也導致了AMD PC、整體PC占比來到60%以及逾80%。

美系外資表示，展望未來，AMD依舊是祥碩的主要營運重心，也將擴展到其他領域/產品，包括PCIe伺服器/數據中心交換機、為大陸客戶定制高速I/O、與Apple晶片相關聯的USB控制器，以保持穩定的增長和利潤率，另外，祥碩也可利用AMD經驗獲得非x86 PC機會，通過利用其在USB控制器中的領先地位和可靠的記錄與AMD合作，預計祥碩將於2021年開始與蘋果相關業務接觸，初期應該是從MacBook開始。

(時報資訊)